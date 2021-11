Wederom autobrand, ditmaal in Alkmaar

Er woedde vannacht rond half twee een autobrand aan de Schoklandstraat in Alkmaar. De auto stond vrij geparkeerd en dat voorkwam dat de brand naar andere auto's over kon slaan. Volgens een ooggetuige gaat de politie uit van brandstichting. De politie heeft dit nog niet aan NH Nieuws bevestigd.

Buurtbewoners hoorde een harde knal en gingen kijken.

Heerhugowaard

In de buurgemeente, Heerhugowaard, waren er de afgelopen twee maanden vier autobranden. De politie denkt dat het hier gaat om brandstichting. Vooralsnog ziet de politie geen aanleiding om te denken dat er een serie-brandstichter bezig is. De politie onderzoekt alles, maar veel vertrouwen dat de daders worden opgepakt is er niet.