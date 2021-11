Angela verkoopt tassen van binnenbanden van vrachtwagens uit India

In India is een groot afvalprobleem. "Er ligt veel afval op straat, veel plastic", vertelt Angela. Ze zag dat ontwerpers mooie producten kunnen maken van dat afval. "Daardoor was ik helemaal geïnspireerd. Toen ben ik begonnen met het verkopen van die producten te in Nederland."

Al snel werden het zoveel producten, dat Angela zich ergens op moest richten. "De tassen gemaakt van binnenbanden van vrachtwagens vond ik het mooiste. Toen heb ik die productlijn gekozen."

Ambitie

Inmiddels is Angela al acht jaar bezig met het verkopen van de tassen. Ze werkt samen met een designer uit India. Hij runt samen met zijn vrouw een werkplaats waar de lokale bevolking de tassen kunnen maken. "Aan de ene kant willen we afval een tweede leven geven. Maar een tweede is de sociale ambitie. Mensen uit de lokale omgeving arbeid bieden", legt Angela uit.

De ambitie is groot van het bedrijf. "We hebben de ambitie om door heel Europa een merk te worden. Duitsland, Frankrijk, Engeland: kom maar op, we zijn er klaar voor!"