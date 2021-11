Bende jonge overvallers jaagt in Noord-Holland op cash en schoot Berkhouter Sjaak (72) dood

Een gewelddadige groep jongeren zou in wisselende samenstellingen een reeks overvallen hebben gepleegd in West-Friesland en de regio Alkmaar. De politie ziet overeenkomsten in hun jacht naar contant geld: Berkhouter Sjaak Groot (72) moest het in juni met de dood bekopen. Hun vluchtauto is gefilmd.

Het pop-up bureau in Berkhout | Het onderzoek in de woning van Groot. - NH Nieuws

Dit blijkt uit de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond. Daarin sprak woordvoerder van de politie Koos Venema over die fatale nacht van dertien juni, waarin een groep het huis van de Berkhouter aan het Noordeinde binnendringt, vermoedelijk omdat ze denken dat er geld te halen valt. De door dorpsgenoten geliefde Sjaak woonde alleen en had een loods bij zijn huis waar auto's stonden die hij verhandelde. Vermoedelijk hoort hij de betreffende nacht rond 3.00 uur dat er aan zijn voordeur wordt gerommeld. De overvallers dringen binnen en proberen hem te overmeesteren. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat de zeventiger dit niet zomaar laat gebeuren en zich verzet. Dan klinkt een knal. Op camerabeelden is de vluchtauto te zien, die met hoge snelheid en een hoorbare zware sportuitlaat in de richting van Spanbroek rijdt. Ook is in de buurt van de woning en later rondom station Hoorn een verdachte man te zien, die volgens de politie onderdeel is van een groep die betrokken is bij gewelddadige gebeurtenissen. Bekijk de beelden hieronder, tekst loopt door

Het vuurwapen waarmee Sjaak is gedood, heeft de politie in een recent onderzoek gevonden en dat maakt dat de politie vermoedt dat de groep, mogelijk in wisselende samenstelling, actief is in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn. Op dit moment wordt onderzocht bij welke misdrijven dit wapen kan zijn gebruikt. Daarnaast zijn er bij de politie vermoedens dat contant geld dé drijfveer is van de overvallers: zo zou Sjaaks met auto's gevulde loods de daders hebben doen denken dat er wat te halen viel. Hoewel de politie een verband met onderstaande recente overvallen vanavond tegen NH Nieuws nog niet kon bevestigen, kwamen we er daar achter dat (in ieder geval de indruk werd gewekt dat) er cash geld te halen viel en ook extreem geweld is gebruikt. Vastgebonden en uitgescholden door piepjonge daders Nog vóór de overval op Sjaak werd op 4 juni in De Noord bij Heerhugowaard een gezin met grof geweld overvallen in hun vrijstaande woning en zelfs vastgebonden. De familie runt een caravanopslag aan huis en de bewoonster vertelde toen al aan NH Nieuws dat ze mogelijk de indruk wekten veel cash te hebben. Vijf 'hele jonge' jongens zeiden volgens de bewoonster Francis: "Rustig, rustig. We willen geld" en "Kankerhoer, vuile Jood." Behalve een onbekend geldbedrag namen ze ook de auto van de familie mee, waarmee ze ervan door raceten. Het voertuig is nog dezelfde ochtend door de politie aangetroffen in de Dorpsstraat in Winkel. Dan, bijna twee maanden later gaat er een schokgolf door Noord-Scharwoude.

In de nacht van 22 juli wordt er een gewelddadige overval gepleegd op een woning aan de Oranjestraat waarbij de bewoner wordt neergeschoten. De man wordt uiteindelijk bloedend gevonden door een buurvrouw en overleeft het. Maar hij en ook zijn vastgebonden huisgenoot zijn zwaar aangeslagen. De politie treft een hennepplantage aan in de woning, wat erop kán wijzen dat de man in de ogen van de overvallers cash geld in huis had. Schoorlse villa En dan december 2020: een grote, vrijstaande villa in Schoorl - de moeder en twee dochters zijn thuis - wordt overvallen door twee jonge gasten, waarvan een met een wapen. De dader blijkt de 16-jarige terreinknecht dorpsgenoot van de fortuinlijke familie, die de medeplichtige 20-jarige Alkmaarder op een feestje warm maakte voor de overval, 'want er viel veel geld te halen'. De jongemannen zijn veroordeeld en tijdens de rechtszaak bleek het vuurwapen dat de oudste had meegebracht door een vriend was verduisterd en verklaarden de daders over andere, betrokken jongens. De politie is gevraagd of deze specifieke overvallen in verband worden gebracht met de groep die Sjaak om het leven bracht, maar daarover kon de woordvoerder niets zeggen. Als je tips hebt, kan je je hier melden. Ook andere tips over overvallen zijn van harte welkom. Mail naar [email protected].