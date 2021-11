Rijst uit Wormer, tassen van binnenbanden en creatief met kokosnoten in Pak An Doen (49)

In aflevering 49 van Pak An Doen gaat Isabelle Prins langs bij een hele oude rijst fabriek in Wormer. De fabriek bestaat al sinds 1892, een tijd waarin nog nauwelijks rijst werd gegeten in Nederland. Isabelle onderzoekt waarom de rijst juist in de Zaanstreek terecht kwam. Verder gaat verslaggever Marcel Hofman langs bij een bedrijf dat tassen maakt van binnenbanden. Ook gaat hij langs bij een ondernemer die allerlei duurzame producten maakt van kokosnoten.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

