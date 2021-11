Dress for Success moet pand uit: "Minima kunnen we straks niet meer helpen aan gratis outfits"

Wie geen geld heeft en er goed uit moet zien voor een sollicitatie of presentatie, kan voor een gratis outfit terecht bij Dress for Success. De non-profit organisatie zat sinds 2009 in een pand van woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam Nieuw-West zonder huur te hoeven betalen. Maar het pand wordt nu gesloopt voor nieuwbouw en een ander onderkomen is niet te vinden.

"We kleden 1100 mensen per jaar op weg naar werk, als we dicht moeten kunnen we die niet helpen"

70 procent van de 1100 minima die hier komen vindt een baan met hulp van Dress for Success, vertelt Koekenbier. Maar nu dreigt de organisatie zonder pand te komen te zitten. Uiterlijk eind maart moeten ze uit het pand. Woningcorporatie Eigen Haard laat het gebouw slopen voor nieuwbouw. En er is geen ander pand beschikbaar dat ze net als dit gratis of tegen een hele lage huurprijs kunnen betrekken. "Dat is echt vreselijk", zegt Koekenbier. "We kleden 1100 klanten per jaar op weg naar werk, als we dicht moeten kunnen we die niet helpen."

Voor mensen als Marisela zou dat een domper zijn. Haar succesverhaal begon toen ze via een reïntegratietraject de tip kreeg om eens bij Dress for Success binnen te stappen. "Ik heb jaren gesolliciteerd en ik kwam nergens. Tot ik hier kwam. Toen kreeg ik tips, hoe ik me moest gedragen, dat ik goed moest luisteren in een gesprek en dingen op moest schrijven. En met een mooi pak aan, is het plaatje perfect en voel je je zelfverzekerd en weet je: dit kan ik." Ze heeft er alle vertrouwen in dat ze voor de derde keer wordt aangenomen voor een nieuwe baan.

200 vierkante meter

Koekenbier heeft alle woningcorporaties afgebeld en die zoeken mee, maar tot nu toe worden alleen kleine ruimtes van 60 vierkante meter aangeboden. Maar daar kan ze geen kantoor met vrijwilligers en voorraad in kwijt, ze zoekt een ruimte van zo'n 200 vierkante meter. Ook de gemeente doet haar best maar maatschappelijk vastgoed is schaars. "Maar ook grote bedrijven kunnen een oplossing bieden. Als je een kelder hebt waar voldoende ruimte is zouden we ook een kelder kunnen betrekken. We zijn een besloten winkel en hebben geen etalage nodig. Zo kan een bedrijf iets goeds doen voor de stad. Want als iemand een baan vindt heeft ook een heel gezin hier iets aan, én de gemeenschap. Dat is wat belangrijk is"