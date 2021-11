Docu over stichting van straatvoetbalster Rocky Hehakaija: "Een thuis voor de meiden uit West"

A West Side Story is een documentaire die gaat over Favela Street, de stichting van de Amsterdamse straatvoetbalster Rocky Hehakaija. In de korte film is te zien hoe in Amsterdam West elke maandagavond een groep jonge meiden les krijgt van vrouwen, vaak met een topsport-achtergrond.

Favela Street biedt de deelneemsters een veilige omgeving waarin ze plezier kunnen maken en zichzelf kunnen ontwikkelen, zo omschrijft de stichting van Hehakaije zichzelf. En dit vooral door middel van straatvoetbal en kickboksen. De 15-jarige Jennerly vertelt in de documentaire hoe het programma haar heeft geholpen. Zo heeft ze zichzelf leren ontwikkelen en heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen.

“Het zit al in ze, wij geven ze alleen dat duwtje om het eruit te krijgen”

Quote

“Het zit al in ze, wij geven ze alleen dat duwtje om het eruit te krijgen”, vertelt voornmalig kickbokskampioen Houda Loukili. Ook zij is als trainer veel betrokken bij het project. Volgens Loukili is het belangrijk door te geven dat de meiden ertoe doen en goed zijn zoals ze zijn.

“Een van de kostbaarste dingen in het leven is tijd en wij geven elkaar de tijd”, legt Hehakaija uit. “Je voelt gewoon: we hebben daar echt een thuis kunnen creëren."

De film is binnenkort te zien op de site van Favela Street.