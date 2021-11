Gewapende overval op supermarkt Jan van Galenstraat

Bij een kleine supermarkt aan de Jan van Galenstraat in West hebben twee mannen vanavond een gewapende overval gepleegd. Dat gebeurde rond 19.35 uur. De politie is op zoek naar de twee verdachten.

Of er buit is gemaakt is nog niet bekend. Veel over de twee verdachten is niet bekend, alleen dat ze donker gekleed waren. De politie is op zoek naar getuigen die rond de Jan van Galenstraat, ter hoogte van het OLVG West, iets hebben gezien.