Uitzwaaien of ophalen op Schiphol blijft mogelijk, maar overal weer een mondkapje op

Volgens een woordvoerder van Schiphol zullen reizigers vanaf zaterdag via het omroepsysteem en banners gewezen worden op de mondkapjesplicht op hele luchthaven. Ondanks dat de afstandsregel sinds september niet meer geldt, kregen passagiers en bezoekers nog steeds het advies om rekening te houden met anderhalve meter afstand.

Niet alle oude regels en adviezen worden weer ingevoerd. Zo zijn familieleden en vrienden zijn nog steeds welkom in de terminal om reizigers op te halen of weg te brengen. In oktober stopte de GGD met het aanbieden van gratis zelftests. Er zijn geen plannen om die opnieuw aan passagiers te verstrekken.

Behalve het plaatsen van extra banners en het aanpassen van het omroepbericht, heeft Schiphol niet veel werk aan de herinvoering van de coronamaatregelen. Op heel Schiphol liggen nog afstandsstickers en bij balies zijn de spatschermen gebleven.

Coronatoegangsbewijs

Tot zaterdag hoeven reizigers geen mondkapje op tot aan de beveiligingscontrole. Op Schiphol Plaza, in de vertrek- en aankomsthallen moesten bezoekers van horeca al een coronatoegangsbewijs laten zien. Na de beveiligingscontrole hoeft dat niet, omdat reizigers voor vrijwel alle bestemmingen een negatieve test en/of het Digitale Corona Certificaat op zak moeten hebben.