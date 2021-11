Spectaculaire Kroon verrast met Europese kortebaantitel 400 vrije slag

Kroon, die traint in het Sloterparkbad in Amsterdam, had een sterke race in huis. Hij begon voortvarend en had geen problemen om bij te blijven met de concurrentie. In de slotfase plaatste hij een versnelling die genoeg was voor goud en bovendien een nieuwe Nederlands record: 3 minuten, 38 seconden en 33 honderdsten.

Extra gas

De Volendammer finishte uiteindelijk voor de Italianen Matteo Ciampi en Marco de Tullio. "Ik begon rustig aan en liet mezelf niet opjagen door die andere gasten. Na driehonderd meter lag ik ernaast en de laatste honderd meter kon ik nog wat extra gas geven", vertelde Kroon na afloop van zijn gewonnen race.