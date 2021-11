Tijdelijk wonen in huisje van afvalmateriaal: "Eerste modulaire woning bijna af"

Een bedenksel van Edwin ter Velde van Clean2Anywhere. In de leegstaande voormalige Philipsfabriek aan de Holenweg in Hoorn, wordt het eerste proefexemplaar gebouwd. De modulaire woning, die als ware als Lego in- en uit elkaar gehaald kan worden, is bedoeld als tijdelijke huisvesting op braakliggende locaties.

Nog niet alles van het model is gemaakt uit gerecycled afvalmateriaal. Edwin: "We gaan gefaseerd te werk en maken eerst dit proefmodel. Het is een groeiproces, als laatste gaan we het materiaal lokaal 'minen', dan komt het hout, textiel en plastic letterlijk uit de stad waar de woningen zullen verschijnen."

De woningen moeten namelijk gaan voldoen aan de bestaande regels. "Je loopt tegen allerlei details op die je niet kan bedenken achter de tekentafel. Maar die hobbels zijn opgelost. We gaan het met deskundigen evalueren, want we bouwen conform het Bouwbesluit."

'Dit is een kans'

De bouw wordt gedaan door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ludo (22) en Jordy (28) zijn samen bezig met de voorgevel uit afvalplastic pas te maken. "Het is een uniek project, ik werk hier net 2,5 maand aan mee", vertelt Jordy. Hij ziet zichzelf er al wonen. "Ik woon nu nog bij mijn ouders, liever was ik daar gisteren al weg. Voor jongeren zoals Ludo en ik, is dit echt een kans."

Er gloort hoop voor hem aan de horizon, want de eerste zestien woningen gaan door woningstichting Het Grootslag worden geplaatst. "Daar op plekken waar de komende jaren nog niet gebouwd wordt, gaan we ze plaatsen voor starters, spoedzoekers en vergunninghouders. We hebben afgesproken er uiteindelijk vijftig te realiseren", zegt directeur Hans Kröger.

Locaties

Een jaar geleden werden de zinnen gezet op een terrein in Andijk om de eerste woningen te plaatsen. Inmiddels zijn er meerdere plekken in beeld. Kröger: "We zijn met drie gemeentes in gesprek waaronder Enkhuizen, Drechterland en Medemblik voor het zoeken naar een geschikte locaties."

"De ambitie is veel groter", gaat Edwin verder. "West-Friesland heeft een woningvraagstuk maar heel Nederland heeft dat. Denk niet dat wij als aannemers of projectontwikkelaars in de weer gaan Zie ons maar als kermisexploitanten: als er in een stad vraag naar is, dan vestigen we de huizen daar en nemen we de jongeren uit het sociaal domein in dienst om te bouwen voor de jongeren die daar woningzoekend zijn."

Na wat aanloopproblemen, gaat het er dan toch binnenkort van komen. Begin komend jaar moet de lichting van zestien woningen af zijn. Kröger: "Volgend jaar staan de eerste huizen, gegarandeerd."