Speelpark Oud Valkeveen schrapt winteropening bij verplichting coronapas

Als vanavond tijdens de persconferentie bekend worden dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt bij doorstroomlocaties, opent kinderspeelpark Oud Valkeveen op z'n vroegst in maart volgend jaar de deuren weer. "Oud Valkeveen is zo’n doorstroomlocatie, maar wil onder geen beding worden ingezet als middel voor een testsamenleving", meldt het pretpark in een persbericht.

“Onze doelgroep, kinderen in de basisschoolleeftijd, moet niet met politiek worden belast, aldus eigenaar Michael van de Kuit. "Alle kinderen, ook die van niet-gevaccineerde ouders, moeten onbezorgd bij ons kunnen komen spelen. Voor Oud Valkeveen is ieder kind gelijk, wij zonderen niemand uit.”

In april gaf Van de Kuit al aan niet mee te willen werken aan een eventuele testverplichting en in september sprak hij zich nogmaals negatief uit over de coronapas. In het persbericht meldt het park dat ze bij deze eventuele coronamaatregel daad bij het woord zullen voegen en direct zullen sluiten.

Winter-editie

Het park is nu gesloten, maar met de sluiting zou de opening van het park tijdens de kerstvakantie niet doorgaan, 'Winter Valkeveen' genoemd. Het park opent normaal gesproken zijn deuren dan weer vanaf 1 maart volgend jaar, maar de dan geldende maatregelen zijn uiteraard doorslaggevend.