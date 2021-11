Ontwikkeling gebied Snouck van Loosen ziekenhuis in Enkhuizen loopt vertraging op

Het ontwikkelen van het gebied rondom het monumentale Snouck van Loosen ziekenhuis loopt vertraging op. Reden zijn aanpassingen van het originele plan, die nog met de gemeente moet worden besproken. Zoals de mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen en een school.

Het ontwerp voor het Snouck van Loosen ziekenhuis - Linden Groep

Er wordt al jaren gesproken over de ontwikkeling van het terrein aan de Vijzelstraat. Projectontwikkelaar de Nijs had het lang in het bezit en verkocht het vorig jaar door aan de Linden Groep uit Amsterdam. Die wil er nu onder meer 34 appartementen, stadswoningen en hofwoningen gaan bouwen. In februari dit jaar werden de bewoners nog bijgepraat tijdens een informatieavond. Volgens het Noordhollands Dagblad deden met name de plannen voor een extra parkeerruimte de wenkbrauwen van omwonenden fronsen. Daarna werd het stil. Gesprekken met gemeente lopen NH Nieuws sprak met de ontwikkelaar die aangeeft in gesprek te zijn met de gemeente. "Die moet eerst akkoord gaan met de plannen. Dan gaat het inderdaad ook om mogelijk een school, ik benadruk mogelijk." Dat hij dat woord benadrukt, heeft te maken met de commotie rond de bouw van een brede school in Enkhuizen. Een meerderheid van de raad wilde niet nog eens extra geld bijdragen aan de bouw van een nieuwe locatie in de Korte Westerstraat. Zij stelde voor om een deel in de Korte Westerstraat te houden, maar ook om een deel onder te brengen op het terrein van het Snouck van Loosen ziekenhuis, tot grote woede van de betrokken scholen en kinderdagverblijf Berend Botje. Of dat mogelijk is, is nog alles behalve zeker. Tekst gaat onder de foto verder

Ontwerp van het plan voor het Snouck van Loosenziekenhuis en de omgeving - Linden Groep

Vertraging Ook worden er in plaats van zorgwoningen alleen gewone woningen en appartementen gebouwd, waardoor vertraging onvermijdelijk is. De gemeente staat niet onwelwillend tegenover deze plannen. "We zijn in overleg om in beginsel medewerking te verlenen aan het plan", aldus een woordvoerder. Raad praat in 2022 over plan Zodra er een akkoord op tafel ligt, moet de gemeenteraad definitief een beslissing nemen. Het streven is om dit in het eerste kwartaal van 2022 te gaan doen.