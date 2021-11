Bijna 800 positief geteste West-Friezen op corona, RIVM meldt vijf ziekenhuisopnames

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op corona is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken ontvingen 798 inwoners uit de regio een positieve uitslag op hun coronatest. In deze periode meldt het RIVM vijf ziekenhuisopnames in West-Friesland en overleed één persoon, afkomstig uit de gemeente Enkhuizen. Het aantal positief geteste inwoners is bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen 387 mensen een positieve uitslag kregen op hun coronatest.

De meeste besmettingen vonden afgelopen week plaats in de gemeente Hoorn. In totaal zijn 334 mensen in de laatste twee weken positief getest. Dit betekent dat het aantal meer dan verdubbeld is ten opzichte van de voorgaande periode, toen 137 mensen positief werden getest op het coronavirus.

De grootste stijging ten opzichte van de eerdere twee weken vond plaats in de gemeente Drechterland. Waar er in de voorgaande periode zestien mensen positief werden getest, is dit aantal in de laatste twee weken opgelopen naar 56. Net als in de eerdere periode heeft de gemeente Opmeer het hoogst aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. In de laatste twee weken kregen 61 inwoners uit deze gemeente een positieve uitslag op hun coronatest.

Bekijk hieronder hoeveel personen in de afgelopen week positief zijn getest in jouw gemeente: