Tuinman Adri de held van de flat: "Geweldig als je het zo ziet opknappen"

Adri van Riet woont pas vier maanden in zijn appartement in Zeewijk maar is nu al de held van zijn flat. Dat komt doordat hij kleur brengt in de donkere dagen. Dankzij de gepensioneerde hovenier (77) ziet het voorheen verwaarloosde grasveld voor de flat er uit om door een ringetje te halen. De geraniums in de bakken bloeien nog en hij heeft vast de bloembollen geplant. Zo is het het hele jaar door genieten voor de bewoners.

Het is koud vanochtend en het miezert. Weer om binnen te blijven en dat is precies wat de meeste bewoners van deze IJmuidense flat op het Zeewijkplein doen. Maar vrijwilliger Adri van Riet is alweer aan de slag met een hark, schep en aarde. De bloembollen moeten geplant worden. Een enkele bewoner van de flat moedigt hem vanaf het balkon aan. "Gaat lekker Adri, bedankt voor alles wat je doet."

Duim Adri steekt zijn duim op en gaat door. Dit doet hij het liefst. Sinds zijn vrouw is opgenomen in verpleeghuis Breezicht even verderop, is hij hier vaker dan ooit te vinden. Hij doet het niet omdat hij zich eenzaam voelt. "Dat woord ken ik niet", zegt hij. "Maar als ik heel eerlijk ben: ik vind het wel heel erg dat ik haar daar heb moeten achterlaten. Aan de andere kant: het is niet anders. Je moet toch door."

Zijn buren komen hem vandaag verrassen met een taart. En hopen dat hij dit 'werk' nog lang blijft doen. Want dankzij hem hebben ze een prachtig uitzicht. Adri zegt dat hij niets liever doet, maar zijn lichaam moet het wel aankunnen. "Zolang dat het geval is, ga ik door. Het is toch prachtg als je het zo ziet opknappen!"