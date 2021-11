Antieke sfeer vooroorlogse sigarenzaak gered door komst barbershop Amine

De Bussumse sigarenhandel Roks is officieel verkocht en zal binnenkort veranderen in de barbershop van Amine Kthiri. Daar zit ook goed nieuws bij voor liefhebbers van het unieke vooroorlogse interieur van de zaak: Amine ziet namelijk geen reden om grote veranderingen door te voeren. "Ik ga m'n best doen om het interieur zo te houden", zegt hij tijdens de sleuteloverdracht.

"Ik ben er zo blij mee", aldus Amine. "Al vanaf mijn dertiende ben ik kapper, toen nog in Tunesië. Ik heb er altijd van gedroomd om mijn eigen zaak te hebben." Die droom wordt nu werkelijkheid dankzij vastgoedhandelaar Robbert Vlaanderen, die het pand heeft gekocht van oud-eigenaar Hans Roks. "Ik had meerdere potentiële huurders, maar bijna iedereen wilde het pand grondig aanpakken", aldus Vlaanderen, die in het idee van Amine's barbershop de ideale oplossing voor het probleem zag. "Loop maar een gemiddelde barbierszaak in: die willen het oud laten lijken en hier is het echt oud. Mooier kan het niet." De afgelopen maanden maakte Erfgoedvereniging Bond Heemschut zich meerdere malen zorgen over het historische interieur van de bijna 90 jaar oude sigarenhandel. Bang dat de unieke meubels op de vuilnisbelt zouden belanden, werd een aanvraag gedaan om een monumentenstatus aan het pand te verbinden. Die aanvraag is uiteindelijk ingetrokken, omdat koper Vlaanderen de intentie uitsprak zoveel mogelijk van de zaak intact te houden. Zo zag de sigarenzaak eruit voor de sluiting:

Sigarenzaak Roks Bussum Historische Kring Bussum / Jaap van Hassel

De sleuteloverdracht viel oud-eigenaar en bewoner van de winkel en woning Hans Roks minder zwaar dan verwacht. "Dit hoort bij verandering. Als ik hier in de straat kijk naar wat voor winkels er tegenwoordig zitten, lijkt dat in niks meer op de oude winkelstraat. Ik ben hier opgegroeid en heb er vijftig jaar gewerkt en dat zijn allemaal mooie herinneringen." Van sigaar naar haar Dat veel van de meubels hergebruikt zullen worden, maakt het afscheid dan ook makkelijker voor Hans. "Dat is zeker fijn, ook voor mensen die zo gehecht zijn aan dit aangezicht hier in het centrum van Bussum. Laat mensen hier altijd genieten. Dat probeer ik wel mee te geven. Dat kan zijn als je net geknipt bent, maar ook als je een heerlijke sigaar zit te roken." Op de vraag of Hans zelf ooit in de kappersstoel gaat zitten in zijn oude zaak, moet hij eerst flink lachen. "Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar dat zou best weleens kunnen", besluit hij.