Mazraoui en Labyad weer fit en mee naar Dortmund

Ajacieden Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn weer fit en maken deel uit van de 23-koppige selectie die zojuist de bus is ingestapt richting Dortmund. Woensdag speelt Ajax het vierde duel in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Mazraoui en Labyad deden zaterdag vanwege blessures niet mee tegen Heracles (0-0). Door de terugkeer van Mazraoui kan Ajax-trainer Erik ten Hag in zijn sterkste opstelling spelen tegen de Duitsers. Alleen de langer uitgeschakelde keeper Maarten Stekelenburg is niet van de partij.

Knock-outfase ?

Ajax gaat aan de leiding in poule C met negen punten uit drie wedstrijden. Mocht Ajax woensdag winnen in Dortmund dan is het zeker van knock-outfase in de Champions League.