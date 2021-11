Meer Zandvoorters aangewezen op voedselhulp door stijgende energieprijzen

Veel mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen, komen door de stijgende prijzen voor gas en elektra in de problemen. Dat merkt ook Kim van Schaik die een voedsel- en kledingbank runt in Zandvoort. "Sinds bekend is dat de energieprijzen gingen stijgen, is het aantal aanvragen voor voedselhulp echt omhooggeschoten."

De hoge energierekening is al weken het gesprek van de dag bij de voedsel-en kledingbank Prakkie & More van Kim van Schaik. "Als je van een weekbudget van 30 of 40 euro moet rondkomen en je moet ineens 50 euro per maand meer voor je energierekening betalen, dan schiet de stress er aardig in bij die mensen." Van Schaik probeert hen zoveel mogelijk te helpen door kratten met eten, kleding en speelgoed uit te delen.

Sinds drie weken krijgt ze veel extra aanvragen voor voedselhulp. "Ik heb twaalf nieuwe aanvragen binnen gekregen en dat zijn allemaal mensen die al moeite hebben om rond te komen en nu problemen voorzien met de hoge energierekeningen die gaan komen." Van Schaik is blij dat ze bij haar aankloppen voor hulp, want ze vindt het belangrijk dat rekeningen op tijd betaald worden zodat mensen niet verder in de problemen komen.

Hulp van de gemeente

Via de sociale wijkteams komen bij de gemeente Zandvoort ook signalen binnen dat inwoners moeite hebben met het betalen van de hoge energierekeningen. Zo'n 800 huishoudens in het dorp, moeten rondkomen van een minimuminkomen (of tot 120 procent van het minimum). De gemeente probeert deze mensen via een 'vroeg signaleringssysteem' in de gaten te houden. Dit systeem meldt binnen vier weken bij de gemeente wanneer een huishouden een schuld opbouwt, bij bijvoorbeeld een energieleverancier. "Dan kunnen wij daar op reageren", vertelt wethouder Gert-Jan Bluijs.

Hij maakt zich wel zorgen over de huidige situatie en de bijkomende stress die het velen geeft. "Het probleem is dat mensen door die hoge energierekening in de schulden komen. En dan kunnen mensen niet bezig zijn waarmee ze bezig moeten zijn, namelijk het vinden van werk of het zorgen voor een gezin. " Bluijs benadrukt dat de gemeente mensen niet in de kou laat staan. Er zijn verschillende regelingen om mensen te ondersteunen, waaronder bijzondere bijstand. "We roepen mensen op om zich te melden als ze in de problemen komen."

Structurele oplossing

Het eten bij de voedselbank van Kim van Schaik gaat er ondertussen heel hard doorheen en ze is dan ook op zoek naar een structurele oplossing om de voorraad op peil te houden. "Het gaat echt heel hard en als we een oproep doen, dan komen er altijd mensen weer eten brengen. Maar we zoeken nog wel naar een manier om die voorraad structureel op orde te hebben. "