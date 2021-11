Duizend coronabesmettingen op Amsterdam Dance Event: 0,29 procent van alle bezoekers

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat er 1.027 besmettingen gelinkt worden aan bezoekers van ADE, verspreid over het hele land. Dat is 0,29 procent op het totaal aantal van 300.000 verkochte kaarten. Er zijn 83 evenementen bekend waar meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden.

Volgens de GGD geeft het bron- en contactonderzoek geen volledig beeld van het aantal coronabesmettingen opgelopen tijdens ADE. Zo gebruiken volgens de GGD veel mensen tegen het advies in een zelftest bij klachten en zal niet iedereen aangeven bij een positieve besmetting aanwezig te zijn geweest bij ADE. Het festival trok ook buitenlandse bezoekers die zich niet bij de GGD laten testen en niet in beeld komen bij het bron- en contactonderzoek.

Aantal besmettingen mogelijk hoger

De gezondheidsdienst benadrukt dat het aantal besmettingen gelinkt aan ADE mogelijk hoger ligt dan het aantal dat bij de GGD bekend is. In de landelijke cijfers is een flinke toename te zien van de coronabesmettingen. Na voor de hand liggende situaties, zoals op scholen en de thuis- en werksituatie, is bezoek aan horeca en uitgaansgelegenheden één van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting.

Van 13 tot en met 17 oktober werd er volop gefeest in de stad. In totaal werden er 350 evenementen op 140 verschillende locaties gehouden. Bezoekers hadden een coronatoegangsbewijs nodig en binnenevenementen moesten zich houden aan een maximale bezetting van 75 procent. Ook begonnen de evenementen vroeger dan normaal en waren ze om middernacht afgelopen.