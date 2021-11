Organisatie vreest niet voor aflassen optocht Sint Maarten in Enkhuizen

Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge kondigen vanavond in een nieuwe persconferentie aan welke maatregelen er getroffen worden in de strijd tegen het coronavirus. Gisteren meldde de NOS dat er waarschijnlijk een nieuwe plicht komt voor het dragen van mondkapjes en dat de coronapas wordt uitgebreid.

Toch maakt organisator Gerda Vroom zich nog geen zorgen over het aflassen van de optocht in Enkhuizen volgende week. "Natuurlijk zit ik met spanning te wachten op vanavond, maar op dit moment zijn wij nog druk bezig met de voorbereiding", vertelt zij aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws.

De organisator denkt dat de nieuwe maatregelen weinig effect zullen hebben op het doorgaan van het evenement. "Uit alles wat ik gehoord en gelezen heb, is nog weinig bekend over wat er met dit soort evenementen gaat gebeuren", legt ze uit. "Het is buiten, en de mensen hebben een vrije keuze om mee te doen. Bovendien is er een goede doorstroming."

Vrijwilligers

Ook vanuit de vrijwilligers heeft Gerda niets vernomen dat zij, met het oog op de nieuwe maatregelen, niet meer willen deelnemen aan het evenement. "Daar ben ik heel blij mee", zegt zij enthousiast. "De vrijwilligers zijn mij heilig, en ze willen vooralsnog allemaal meedoen. Alles wat ongeveer een maand geleden is toegezegd, is nog niet geannuleerd. Ik denk dat we het evenement daarom gewoon door kunnen laten gaan."

De optocht vindt volgende week donderdag, op 11 november, plaats in Enkhuizen. De stoet zal rond 17.15 uur vertrekken vanaf het plein op de Westerstraat, naast de Albert Heijn.