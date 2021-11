Inzameling Sintcadeaus stijgt, maar aanmeldingen bij Sinterklaasbanken 'erg rustig'

Sinterklaas nadert en dat merken organisaties die zich inzetten voor minder gestelde gezinnen ook: gedoneerde cadeaus stromen binnen. Voor speciale Sinterklaasbanken schieten de aanmeldingen alleen niet de pan uit, in plaats daarvan gaan de cadeaus naar voedselbanken. "In tegenstelling tot wat wij hadden verwacht, ook met het oog op corona, hebben wij de 5.000 kinderen dit jaar niet eens aangetikt", vertelt Elisa Nuij, voorzitter van de Sinterklaasbank in Bussum.

"Ten opzichte van vorig jaar is het nu bijna verdubbeld met wat we binnenkrijgen, met wat ik op de vloer alleen al zie en wat we doorzetten", vertelt storemanager Jan van Buren trots. "Ik kan me voorstellen dat dit ook een gevolg is van corona en de stijgende prijzen. Wij zijn echter gewoon begonnen met de inzamelactie, omdat wij dit mooie initiatief willen ondersteunen en willen oppakken."

In Haarlem en IJmuiden zijn vrijwilligers en werknemers van de kringloop Zolder023 de afgelopen drie weken hard bezig met het verzamelen van Sinterklaascadeaus voor gezinnen die het financieel niet voor elkaar krijgen om cadeaus te kopen. Sinds twee jaar zet Zolder023 zich in voor de landelijke Sinterklaas-speelgoed-inzamelactie.

Door corona en stijgende energieprijzen is het aannemelijk dat meer mensen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken rond Sinterklaastijd. Waar er bij inzamelacties voor minder gestelde gezinnen een flinke stijging in het aantal cadeaus wordt opgemerkt, blijkt dat het aantal aanmeldingen voor Sinterklaasbanken niet stijgt. Deze organisaties zetten zich tijdens sinterklaas in voor kansarme kinderen door cadeautjes in te zamelen.

"Dit jaar hadden we wel 6.000 of 7.000 aanmeldingen willen behandelen, maar hebben we de 5.000 niet eens aangetikt"

"We hebben enorm veel intermediairs, nieuwe bronnen aangeboord en oproepen gedaan, ook via social media. De intermediairs willen er niet aan, voor velen is het de privacywet die in de weg zit en dat geven ze dan ook aan", aldus Nuij. Als gevolg ontstaan hierdoor verdubbelingen in acties. "Je ziet dat er veel initiatieven zijn die spontaan aan het einde van het jaar ontstaan: minder geregel en een korte klap."

Sinterklaasbank Bussum zet zich inmiddels al vijftien jaar in voor gezinnen die het niet zo ruim hebben. De laatste jaren liepen de aanmeldingen tegen de verwachtingen in flink terug en ook dit jaar bleven de aanmelding achter. "Dit jaar hadden we wel 6.000 of 7.000 aanmeldingen willen behandelen, maar hebben we de 5.000 niet eens aangetikt. Ondanks oproepen en reminders wilde het niet baten", aldus voorzitter Elisa Nuij.

De Sinterklaasbank Bussum verwachtte vanwege corona en stijgende energieprijzen dit jaar ook meer aanmeldingen, maar tegen verwachting in bleven de aanmeldingen steken. De doelgroep voor de Sinterklaascadeaus verschilt dan ook ten opzichte van voedselbanken. Van voedselbanken tot aan sinterklaasbanken: niet iedere instantie stelt dezelfde eisen om in aanmerking te komen.

"Dan zwaaien we niet de boot, maar de grote truck uit, zullen we maar zeggen"

"We zagen dat het de afgelopen jaren al zo was, dat we elke keer dezelfde groep kregen die zich aanmeldde", vertelt Nuij. Volgens haar ligt dit 'probleem' deels bij de privacywet, waar veel intermediairs als huisartsen op afhaken. Er is volgens haar dan ook een verschuiving onder banken, waarbij voedselbanken centraal komen te staan.

Doelgericht

De ingezamelde cadeaus door de kringlopen in IJmuiden en Haarlem zullen naar Utrecht worden vervoerd, waar ze landelijk over verschillende voedselbanken worden verdeeld. Vandaag is de laatste 'inpakdag' en worden de handen ineen geslagen: "We hebben op dit moment bijna dertig pellets vol met speelgoed, die zaterdag in een grote truck zullen worden ingeladen", vertelt Van Buren. "Dan zwaaien we niet de boot, maar de grote truck uit, zullen we maar zeggen", zegt hij al lachend.

Nuij is voor Sinterklaasbank Bussum een tijd op zoek gegaan naar de betreffende doelgroep – die volgens Nuij 'net overal buiten valt en niet gezien wordt' – om daar een 'vinger tussen te krijgen'. "Voorheen waren er veel dubbelingen in aanmeldingen, dat kan nu niet meer. We zijn lang op zoek gegaan naar mensen met weinig inkomen en overal buitenvallen, maar die kunnen we niet helpen."