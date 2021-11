Cadeaus genoeg, maar arme kinderen vallen buiten de pakjesboot door strenge privacywet

Sinterklaas nadert en dat merken de voedselbanken: de gedoneerde Sinterklaascadeaus stromen binnen via inzamelacties van verschillende organisaties. Maar bij de speciale 'Sinterklaasbank' in Bussum loopt het aantal aangemelde gezinnen terug. De organisatie staakt na dit jaar zelfs de activiteiten, onder andere omdat het vanwege de nieuwe privacywet steeds moeilijker is om gezinnen op te sporen die de hulp écht nodig hebben, aldus voorzitter Elise Nuij.

Een voorbeeld van zo'n initiatief is de inzamelactie van kringloop Zolder023: in Haarlem en IJmuiden zijn daar vrijwilligers en werknemers de afgelopen drie weken hard bezig met het verzamelen van Sinterklaascadeaus voor gezinnen die het financieel niet voor elkaar krijgen om cadeaus te kopen.

Een van de redenen is volgens Nuij dat veel organisaties niet meer met de Sinterklaasbank willen of kunnen samenwerken vanwege de privacywet: zij kunnen niet meer zomaar mensen aanmelden die het financieel moeilijk hebben zonder deze wet te schenden.

De stichting zet zich inmiddels al vijftien jaar in voor gezinnen die het niet zo breed hebben. De laatste jaren liepen de aanmeldingen tegen de verwachtingen in al flink terug.

Stichting De Sinterklaasbank in Bussum verwachtte vanwege de pandemie en de stijgende energieprijzen dit jaar meer aanmeldingen van gezinnen die hulp nodig hebben, maar die bleven uit. "Dit jaar hadden we wel 6.000 of 7.000 aanmeldingen willen behandelen, maar hebben we de 5.000 niet eens aangetikt. Ondanks oproepen en reminders wilde het niet baten", aldus voorzitter Elisa Nuij.

"Dan zwaaien we niet de boot, maar de grote truck uit, zullen we maar zeggen"

De ingezamelde cadeaus door de kringlopen in IJmuiden en Haarlem zullen naar Utrecht worden vervoerd, waar ze landelijk over verschillende voedselbanken worden verdeeld. Vandaag is de laatste 'inpakdag' en worden de handen ineengeslagen: "We hebben op dit moment bijna dertig pallets vol met speelgoed, die zaterdag in een grote truck zullen worden ingeladen", vertelt Van Buren. "Dan zwaaien we niet de boot, maar de grote truck uit, zullen we maar zeggen", zegt hij al lachend.

Zolder023 zet zich sinds twee jaar in voor de landelijke Sinterklaas-speelgoed-inzamelactie."Ten opzichte van vorig jaar is wat we binnenkrijgen nu bijna verdubbeld ", vertelt storemanager Jan van Buren trots. "Het doel is om cadeaus zo goed, zo schoon en zo compleet mogelijk in te zamelen. Een aantal mensen hier weet dat het ook echt gebeurt dat kinderen geen cadeau krijgen tijdens Sinterklaas. Wij proberen dat te veranderen."

De juiste doelgroep vinden

Een duidelijke doelgroep dus voor de cadeaus die via de voedselbank verspreid worden. Maar Nuij van de Sinterklaasbank heeft een groep mensen op het oog die wat moeilijker te vinden is. Volgens de stichting richten veel liefdadigheidsinstellingen zich op 'dezelfde 'gangbare groepen', waardoor een vorm van ongelijkheid ontstaat. "We zagen dat het de afgelopen jaren al zo was, dat we elke keer dezelfde groep kregen die zich aanmeldde", zegt Nuij.

Zij wil juist op zoek naar mensen met weinig inkomen die net buiten bepaalde uitkeringsregelingen vallen, maar die het net zo goed zwaar hebben. "Wij zoeken samen met maatschappelijk werk, schuldsanering en bijvoorbeeld werkgevers naar kinderen die echt naast de pakjesboot vallen", is te lezen op de website van de Sinterklaasbank.