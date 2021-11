Vanwege een grote opknapbeurt is de Vijfhuizerbrug tot en met februari afgesloten

De Vijfhuizerbrug krijgt een flinke opknapbeurt. De brug over de Ringvaart die Schalkwijk en Vijfhuizen verbindt, is sinds maandag afgesloten. De werkzaamheden duren tot en met eind februari 2022. Wandelaars en fietsers die naar de overkant willen, kunnen gebruik maken van de tijdelijke pontonbrug.

Alle onderdelen van de ophaalbrug worden de komende dagen gedemonteerd. "We halen alles los", laat een woordvoerder van bouwbedrijf Griekspoor weten dat de werkzaamheden uitvoert. "De metalen onderdelen als de hameitorens (verticale palen aan weerzijde van de brug, red.) en de dekplaten (gedeelte waar je overheen rijdt, red.) worden aangepakt."

Zo krijgen alle stalen onderdelen een nieuw beschermlaagje en een nieuw laagje groene verf. Ook de dekplanken en leuningen worden gerestaureerd. De laatste keer dat er groot onderhoud aan de brug die stamt uit 1931, is verricht, was in 1999.

Scheepvaart

Omdat er een pontonbrug, gemaakt van drijvende vlonders, in het water wordt gelegd, ondervinden voetgangers en fietsen weinig overlast van de werkzaamheden. Dat is anders voor boten. "Vaartuigen kunnen er alleen door in geval van nood, het is dus niet mogelijk om met je bootje een rondje te varen", aldus de woordvoerder van het bouwbedrijf.