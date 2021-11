Man (41) voor tweede keer in korte tijd midden op straat beschoten

Bij een schietpartij gisteravond in Zuidoost is een 41-jarige Amsterdammer onder schot genomen. De man liep om 19.05 over de Kolfschotenstraat toen hij een auto acher zich hard op hoorde trekken. Niet veel later werd er vanuit de auto drie keer op hem geschoten.

Even later kwam de man terug naar het groepje vrienden en ontstond er ruzie. De man pakte een vuurwapen uit zijn jas, laadde het door en richtte het op het slachtoffer en schoot . Ook hierbij raakte de man niet gewond, hij kon op tijd wegduiken.

Het is niet de eerste keer dat de man werd beschoten. Op 28 september zat hij met vrienden, zijn vriendin en diens jonge kinderen aan een picknicktafel op Krimpertplein in Zuidoost toen hij man en vrouw aan zag komen lopen. De man vroeg aan hem waar hij naar keek. Het slachtoffer gaf antwoord waarop de man op een agressieve manier vroeg tot hoe laat hij aan de picknicktafel zou zitten.

De toegesnelde agenten wisten de auto tot stilstand te brengen. De drie inzittenden, twee Amsterdammers van 18 en 19 jaar, en een 18-jarige Hoofddorper, werden aangehouden. In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen. Bij een van de verdachten is nog een huiszoeking gedaan. Ook hier werd niks verdachts aangetroffen.

Of de twee schietpartijen iets met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. "Maar bijzonder is het wel om twee keer in zo'n korte tijd beschoten te worden", vertelt een politiewoordvoerder. "We nemen dat zeker mee in ons onderzoek"

De politie zoekt getuigen van beide incidenten. Mensen die mogelijk meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.