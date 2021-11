Breezandse Kim (39) is kampioen cosmetisch tatoeëren: "Dit was een knaljaar"

In haar praktijk staan blinkende prijzen die bewijzen dat ze een goed jaar achter de rug heeft. Kim Daalder (39) uit Breezand stapte twintig jaar geleden het vak in. Ze begon als algemeen schoonheidsspecialiste, maar specialiseerde zich in het permanent aanbrengen van wenkbrauwen en eyeliners. Deze zomer werd ze zelfs kampioen van de Benelux en mocht ze naar het WK in Turkije.

Daalder is duidelijk gepassioneerd over haar vak. Wat ze doet, zou je een lichte, subtiele manier van tatoeëren kunnen noemen. Ze brengt wenkbrauwen aan of eyeliners. En een uitdaging gaat ze niet uit de weg. "Ik doe veel 'recovers' van foutief aangebrachte make-up. Maar ook werken met mensen met een oudere huid, vind ik mooi. Op een glad papiertje een tekening maken is niet moeilijk immers." Daalder was twintig jaar geleden één van de eersten in Noord-Holland die met deze specialisatie aan de gang ging. Dit jaar reisde ze heel Europa door om mee te doen aan wedstrijden. Na Engeland en Duitsland wachtte half oktober het WK in Antalya in Turkije: "Ik was niet heel erg gespannen tijdens de wedstrijd. Ik heb namelijk een bloedhekel aan vliegen. Ik had het ergste dus al achter de rug toen ik aan de slag kon."

Quote "Al gier ik van binnen van de spanning, dan nog blijven mijn handen helemaal stabiel" Kim Daalder

Tijdens het WK kwamen er vanuit 35 landen over de hele wereld make-upartiesten om te strijden voor de verschillende titels. Vanuit Nederland waren er vijf deelnemers, onder wie Daalder. Zij streed in de categorie "Shaduw Eye Liner" waarbij een dun lijntje, licht en voorzichtig, onder het oog wordt getatoeëerd. "Al gier ik van binnen van de spanning, dan nog blijven mijn handen helemaal stabiel", vertelt ze met een lach. Helaas kon ze na het kampioenschap van de Benelux niet ook de wereldtitel mee naar huis slepen. "Nee, maar ik kan wel zeggen dat ik tot de wereldtop behoor. Toch bijzonder, zo hier in Breezand." Haar klanten zijn allemaal vrouw. Voor Kim Daalder zit de uitdaging er in om voor elk gezicht passende wenkbrauwen te creëren. "Het moet op de klant afgestemd zijn, geen sjabloon. Het moet kloppen." Ze komt het best vaak tegen dat ze eerder werk van anderen moet bijwerken. Ook helpt ze vrouwen die vlak voor hun chemo's staan. "Zij krijgen bij mij altijd voorrang. Het is toch gewoon je gezichtsuitdrukking, als je je haar al verliest en dan ook je uitstraling, dan kan je 's ochtends voor de spiegel helemaal huilen..." Masterclass Komend jaar doet Daalder het even wat rustiger aan, even geen wedstrijden meer. "Ik ga wel demonstraties geven tijdens het volgende NK. En ik wil meer masterclasses gaan geven. Er wordt af en toe nog wel gerommeld in het vak. Het niveau kan omhoog, daar wil ik bij helpen. Ik wil andere mensen ook goed maken. Het is een specialisme, je moet kilometers maken. Je moet je er volledig op richten."