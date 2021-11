Demonstratie voor Milena: "Alles eraan doen om haar in Nederland te houden"

De demonstratie zal plaatsvinden op het Streekplein in Bovenkarspel. "Er zal daar een podium worden neergezet", vertelt de vader van Milena. "Daar zullen meerdere sprekers zich hard maken voor Milena." De verwachting is dat er zo'n 300 demonstranten zich zullen aansluiten bij de demonstratie.

Ook de middelbare school Martinuscollege waar Milena lessen volgt, heeft de demonstratie aangekondigd op hun sociale media. De leerlingen krijgen van de school t-shirts om zo Milena een hart onder de riem te steken.

De vader van Milena kijkt gespannen uit naar de demonstratie van morgen. "Het is een hele belangrijke dag voor ons. Vorige week maandag spraken we met burgemeester Ronald Wortelboer over een eventuele demonstratie en gisteren kregen we daar toestemming voor."

Het positieve bericht was een flinke opsteker voor de vader van Milena. "We moeten er alles aan doen om haar in Nederland te houden", reageert hij geëmotioneerd. "En zorgen dat we druk blijven uitoefenen op Den Haag."

Milena

De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden.

Het gezin keerde daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtten ze naar Rusland omdat het onveilig was. Ook in Rusland werd de situatie nijpend waarna het gezin in 2019 terugkeerde naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. De juriste startte daarom een petitie voor Milena.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: