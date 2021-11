Gemeente ziet woningen in ABN AMRO-gebouw op Zuidas wel zitten

De bank liet vorig jaar weten het pand te willen verkopen en daarna voor een deel weer te willen huren. Volgens Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA, was het een kans die aangegrepen moest worden om het tekort aan woningen in de stad te verkleinen.

Mbarki vroeg het stadsbestuur om met ABN AMRO te overleggen over de nieuwe invulling van het hoofdkantoor op de Zuidas.

De gesprekken tussen de bank en de gemeente hebben inmiddels plaatsgevonden. "In deze gesprekken is door gemeente de optie van een gemengd programma (wonen, werken, voorzieningen) op tafel gelegd. De ambities zoals benoemd door gemeente zijn integraal meegenomen in de verkoopbrochure", zo laat de gemeente weten na vragen van Mbarki.

De PvdA'er wil wel dat er rekening wordt gehouden met de betaalbaarheid van woningen. "Met een woontoren met alleen maar woningen in het allerduurste segment schiet de stad niks op. Wat ons betreft wordt dit gebouw - dat op een prachtige plek in Amsterdam staat - een gemengd gebouw met plek voor alle Amsterdammers."

De bank verwacht dat de verkoop van het gebouw eind dit jaar afgerond zal worden. Of er ook daadwerkelijk woningen in het pand komen, is nog niet zeker. Als de nieuwe eigenaar van het pand besluit er woningen in te maken, dan staat staat de gemeente ervoor open het bestemmingsplan te wijzigen, zo valt te lezen in een informatiebrief van de raad.