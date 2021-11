F-side organiseert 'entrada' in Dortmund

De fanatieke supportersgroep van Ajax, de F-side, roept alle fans die morgen in Dortmund zijn samen te komen op een plein in de binnenstad voor een entrada. De fans verzamelen om 17.00 uur op het plein Hansaplatz in het centrum van de stad.

Fans van Ajax houden wel vaker een entrada voor een belangrijke wedstrijd van hun club. In Amsterdam is dat niet altijd toegestaan, vanwege het vele vuurwerk dat tijdens zo’n sfeeractie wordt afgestoken. Tijdens een entrada willen de supporters al zingend en springend in de juiste sfeer komen voor een topwedstrijd.

Er zijn 4.400 kaarten voor het uitvak verkocht. Waarschijnlijk zullen er ook een heel aantal Amsterdamse fans tickets gekocht hebben in vakken van het thuispubliek. Op commerciële verkoopsites als Viagogo stonden tientallen van dit soort kaarten te koop aangeboden.

Ajax versloeg de Duitsers op 19 oktober met 4-0. De overwinning maakte niet alleen in Amsterdam veel los, maar zeker ook bij sportjournalisten over de grens. Als Ajax het duel van morgenavond wint, is het zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League.