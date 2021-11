Debuterende doelman Roggeveen bezorgt Jong Ajax clean sheet na 45 wedstrijden

Lange tijd kon je er geld opzetten dat Jong Ajax wel een tegentreffer kreeg, maar maandagavond hield de ploeg eindelijk de nul. De Amsterdammers wonnen met 3-0 van Telstar en dat was vooral speciaal voor de debuterende doelman Joey Roggeveen. "Het leefde wel een beetje in de groep."

Vloek

Een paar weken geleden leek Jong Ajax eindelijk de nul te houden tegen MVV en ook vorige week tegen FC Eindhoven. Toch ging het in beide duels ver in blessuretijd fout. Er leek wel bijna sprake van een vloek. Nu hield Joey Roggeveen zijn doel schoon tot het laatste fluitsignaal. Dat betekende dat de talentvolle Ajacieden goed verdedigenden, want Telstar had zeer weinig te vertellen op sportpak De Toekomst.

Tekst loopt door onder de video.