Zure avond voor Martens en Jong AZ: "Geen aanspraak op een overwinning"

Voor Jong AZ en Maarten Martens was het een vervelende avond in Eindhoven. De Alkmaarders verloren met 2-0 van Jong PSV en Martens baalde vooral van het gebrek aan creativiteit en kansen bij zijn ploeg. "We zitten nu in een moeilijke fase", aldus de Belgische trainer.

"We hebben een aantal succesjes nodig. Dat had misschien gekund als de eerste kans van Kewal er gelijk in gaat. Dan zou het een ander wedstrijd kunnen zijn", analyseerde Martens na afloop van het duel. "Het is de laatste weken niet goed genoeg. In de eerste weken viel het wel onze kant op en nu niet. We gaan keihard werken om weer het goede gevoel terug te krijgen."

Pijnlijke avond Ook verdediger Tijs Velthuis liet na afloop voor de camera van NH Sport weten wel eens leukere maandagavonden te hebben meegemaakt. "Het geloof is er nu even niet. Dat hadden we de eerste weken wel. Ik weet niet hoe dat komt. Het is een gevoel dat je hebt tijdens de wedstrijd. En dat goede gevoel is er nu niet. Dat is moeilijk te verklaren", aldus Velthuis.

