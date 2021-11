Beloften van AZ niet opgewassen tegen lager geklasseerd Jong PSV

Op bezoek bij Jong PSV is Jong AZ opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van Maarten Martens heeft slechts één punt gepakt in de laatste vier duels. In Eindhoven eindigde de beloftenclash in 2-0.

De beginfase was flitsend op PSV Campus De Herdgang. Maxi Romero kreeg direct de eerste kans namens de thuisploeg, maar hij stuitte op doelman Hobie Verhulst. In de tegenaanval werd Jong AZ ook meteen gevaarlijk. Spits Ricuenio Kewal, die zijn basisdebuut maakte, raakte de paal.

Voortijdig beslist

Ook na rust was Romero lastig voor de verdedigers van Jong AZ. De spits raakte de paal, nadat hij ontsnapte aan buitenspel. Even later verdubbelde de thuisploeg de voorsprong alsnog. Een hoekschop van Johan Bakayoko werd binnengekopt door de lange verdediger Jenson Seelt.

Dat bleek direct de beslissing in de wedstrijd. In het laatste half uur kwam de overwinning voor Jong PSV nooit meer in gevaar. Jong AZ zakt naar de zevende plaats in de eerste divisie. De ploeg uit Alkmaar heeft negentien punten uit dertien duels.