Politieonderzoek na melding schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

De politie is vanavond een onderzoek gestart na een melding van een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. In verband met dat onderzoek heeft de politie zeker drie aanhoudingen verricht. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk is geschoten.

Rond 19.15 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn op de Kuilsenhofweg. Ter plaatse werden er geen gewonden of kogelhulzen aangetroffen. Het is daarom niet duidelijk of er ook daadwerkelijk is geschoten.

In de omgeving heeft de politie in ieder geval drie aanhoudingen verricht. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.