Adviescommissie: "Slavernijmuseum moet een nieuw gebouw krijgen, zonder lading"

De ideale locatie voor het museum is volgens de adviescommissie aan het IJ, vanwege de link met de slavenhandel over het water. Maar of het museum daar ook daadwerkelijk komt, wil niemand zeggen. "We gaan het onderzoeken"", zegt Rutger Groot Wassink, wethouder diversiteit. "Als geboren Amsterdammer vertrouw ik erop dat het stadsbestuur een goeie plek weet te vinden", zegt Franc Weerwind. "Een gebouw met goede binnen-en buitenruimten waar ook hedendaagse kunstenaars de kans krijgen om juist dit stuk geschiedenis maar ook het heden en de toekomst een goeie positie te geven."

Een nationaal slavernijmuseum is een lang gekoesterde wens van veel nazaten van tot slaaf gemaakten en Amsterdamse raadsleden die in 2017 het initiatief namen voor een Nationaal Museum. De plannen kwamen in een stroomversnelling door de nieuwe aandacht voor het slavernijverleden, dat nog altijd doorwerkt in het heden, zoals met de Zwarte Piet discussie en de Black Lives Matters demonstraties. Het museum richt zich daarom ook op educatie, onderzoek en debatten en onderwerpen als discriminatie.



Op de vraag hoe je mensen naar het museum kunt krijgen, ook als ze niet direct een geschiedenis hebben met het slavernijverleden hoeft Weerwind niet lang na te denken. ""Maak de verhalen klein, licht uit dat in één familie een slavenhandelaar voorkomt, maar ook een tot slaaf gemaakte. Vertel die verhalen, dan breng je de geschiedenis dichtbij."

Open in 2025

Het stadsbestuur hoop dat in 2025 het Slavernijmuseum open gaat. Mogelijk kan er in 2023, het jaar waarin het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën al een pop-upversie van het museum of een online museum te bezoeken zijn.