Politicus Theo van Eijk genoemd als nieuwe directeur Feyenoord: "Ik ben beschikbaar"

Onder meer op Twitter gonst zijn naam, al is hij niet de enige. Ook Robert Eenhoorn (algemeen directeur bij AZ) en Robert Maaskant worden bijvoorbeeld genoemd. Tegenover NH Nieuws/WEEFF laat Van Eijk weten vereerd te zijn. "Ik ben een rasechte Feyenoorder. Maar ik heb nog geen gesprek gehad."

Waarom zijn naam genoemd wordt, weet hij niet. "Ik heb natuurlijk wel veel ervaring als bestuurder, en ben bekend bij Feyenoord." De CDA-er was onder meer waarnemend burgemeester in Aalsmeer, Hollands Kroon, Uitgeest en Medemblik. Ook was hij tot 2018 wethouder in Hoorn.

Vrouw beloofd te stoppen

Momenteel is hij wethouder in Waterland. "Ik ben bijna 68, en heb met mijn vrouw afgesproken dat het mijn laatste avontuur zou zijn. Al heb ik altijd gezegd dat ik beschikbaar ben als Feyenoord komt", vertelt hij lachend.

Bij de Rotterdamse club is hij ook chauffeur bij de jeugdopleiding. Bovendien is hij een trotse seizoenskaarthouder. "Ik heb een Diamondcard, en ben één van de 400 fans die altijd mee mag naar uitwedstrijden."

Bedreigingen

Ook al ziet hij de functie van algemeen directeur wel zitten, een makkelijke functie is het niet. Er is veel onenigheid over de mogelijke komst van een nieuw stadion. En directeur Mark Koevermans stapte vorige week zelfs op, nadat hij meerdere malen was bedreigd door hooligans. "Dat is natuurlijk niet goed te praten", zegt Van Eijk. "Maar ik sta zelf wekelijks tussen de harde kern van Feyenoord. Voor mij is het geen reden om het niet te doen."

Of de West-Friese Rotterdammer uiteindelijk ook directeur wordt, moet begin volgend jaar blijken. De raad van commissarissen van Feyenoord verwacht niet dat er voor het eind van dit jaar al duidelijkheid komt. "Maar als je genoemd wordt, dan word je het meestal niet", vertelt Van Eijk lachend. "Dat is meestal om de echte naam buiten de publiciteit te houden."