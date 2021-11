Tiers Bakker ziet af van lijsttrekkerschap SP

Bakker: “Vanwege persoonlijke omstandigheden leg ik in goed overleg met het afdelingsbestuur het lijsttrekkerschap van de SP Amsterdam neer.” In een reactie zegt hij tegen AT5/NH Amsterdam dat hij momenteel is besmet met corona. "Dat valt mij zwaar en verder spelen er privéomstandigheden."

Het afdelingsbestuur meldt dat zij het besluit van Bakker respecteert. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen aan de leden om tot een kandidatenlijst en een nieuwe lijsttrekker te komen.

Bakker werd tijdens een ledenvergadering met slechts een stem verschil verkozen boven de net aangetreden wethouder Jakob Wedemeijer. Eerder was Laurens Ivens naast wethouder Wonen ook lijsttrekker van de partij. Ivens stapte in juli van dit jaar op na klachten over grensoverschrijdend gedrag.