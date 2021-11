Dromen over terugkeer profvoetbal bij De Volewijckers: "Tuurlijk is er ruimte voor"

De roemruchte Amsterdamse voetbalclub De Volewijckers bestaat 101 jaar. Zondagavond was er een reünie bij de voetbalclub. Oud-speler Andries Jonker wil met de roemruchte voetbalclub hogerop. "In Amsterdam is er genoeg ruimte voor nog een top-amateurclub naast AFC", aldus Jonker.

101 jaar De Volewijckers - NH Nieuws

Op de vraag of Jonker niet van profvoetbal droomt is hij eerlijk. "Tuurlijk is er ruimte voor twee profclubs in Amsterdam. Dan moeten wij wel zeven keer promoveren en het betaalde voetbal moet dan opengaan. Dat is een hele lange weg. Het kan wel en De Volewijckers is daar qua achtergrond en naam uitermate geschikt voor", aldus Jonker.

Quote "Wij moeten wel zeven keer promoveren en het betaalde voetbal moet dan opengaan" Oud De Volewijcker-speler andries Jonker

Andries Jonker heeft snode plannen met ASC De Volewijckers - NH Nieuws

Oud De Volewijckers-speler Co Adriaanse is terughoudender over de toekomst van De Amsterdammers.

Co Adriaanse over de toekomst van De Volewijckers - NH Nieuws