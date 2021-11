Terugkijken: NH Sport van 1 november

De Volewijckers bestaat 101 jaar en NH Sport vierde dat zondag mee in Amsterdam-Noord. Je ziet in de uitzending van vanavond ook een samenvatting van het basketbalduel Den Helder Suns - Yoast United en zaalvoetbaltrainer Zaid el Morabiti is populair onder zijn leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam. En als altijd sluiten we af met een vers 'Bakkie Pleur'.