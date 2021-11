West-Friese woningmarkt muurvast: "Adagium blijft: bouwen, bouwen, bouwen"

Ten opzichte van vorig jaar rond dezelfde tijd is de verkoopprijs in de regio met 25 procent gestegen naar gemiddeld 406.000 euro. En daarmee steeg het harder dan het gemiddelde in de rest van Nederland (19 procent).

Wil je een huis kopen, hou er dan bovendien rekening mee dat je zeer waarschijnlijk meer moet betalen dan de vraagprijs. Want in 80 procent van de gevallen werd een woning in West-Friesland overboden. Met als uitschieter Medemblik in de regio, met 90 procent.

Amper woningkeuze

De stijging komt deels door de verkoop van woningen met meer vierkante meters. Maar de grootste oorzaak is de woningkrapte. Volgens de makelaar Dick Olie zou je in een evenwichtige markt uit vijf woningen kunnen kiezen, nu is dat 1,5. En van starterswoning tot een vrijstaand huis: in iedere categorie is een enorm tekort. "Vanaf vorig jaar zien wij echter een onstuimige ontwikkeling op het gebied van (afnemend) aanbod, transactiesnelheid en prijsontwikkeling ontstaan", aldus Olie.

De makelaar, die ook lid is van Kopgroep van Woningmakers Westfriesland (een samenwerkingsverband van marktpartijen in de bouw) waarschuwt voor het bouwen van te veel goedkope woningen. "Hierdoor ontstaan eenzijdig opgebouwde woonwijken, terwijl de doorstroming niet voldoende op gang komt. Ons adagium blijft: bouwen, bouwen, bouwen in alle woningcategorieën, zodat de vraag- en aanbodsituatie weer in evenwicht komt"

Prijzen stijgen, maar minder hard

Volgens Olie blijven de prijzen in West-Friesland gewoon doorstijgen, zij het minder hard. "Maar gezien de huidige vraag- en aanbodsituatie, de lage rente, de ruime hoeveelheid geld en het (economische) consumentenvertrouwen zie ik voorlopig zeker geen terugloop in de prijzen", aldus de makelaar.