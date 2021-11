Gaan de vrouwen (25) die een jonge pizzakoerier vermeend aanrandden de cel in?

Het zou zogenaamd de droom zijn van elke pizzakoerier: twee vrouwen die schaars gekleed de deur opendoen en hinten op seks. In mei vorig jaar betasten en filmen de Alkmaarse Cato van der K. en Michelle de K. (25) uit Amsterdam een bezorger (17) . A anranding en maken, bezitten en verspreiden van kinderporno, is de mening van het Openbaar Ministerie. Vandaag oordeelt de rechter of de vrouwen daadwerkelijk de gevangenis in moeten.

De officier van justitie eiste twee weken geleden tijdens de rechtszaak namelijk drie maanden cel tegen de vrouwen. "Als het hier om een 17-jarig meisje was gegaan dat werd aangerand door twee meerderjarige mannen, zou iedereen het erover eens zijn dat een gevangenisstraf gepast is", zei ze daarover.

Daarnaast wil zij dat het slachtoffer, dat naar eigen zeggen zwaar aangeslagen was na de gebeurtenis, 1180,90 euro schadevergoeding krijgt. Verslaggever Aline Bleeker van NH Nieuws is bij de uitspraak vandaag. Maar eerst even terug naar de gebeurtenis in het voorjaar van 2020.

Reconstructie

Het is zaterdagmiddag 2 mei. Cato en Michelle en nog wat anderen zijn thuis aan het chillen met drank en lachgas. Ze bestellen twee pizza's en wat frisdrank. De bestelling wordt gebracht door een jongen van zeventien. De tiener belt aan bij het huis en Michelle doet open in een badjas.

Hij wordt binnen gevraagd, verklaart 'ie later tegen de politie. Onder het mom van 'klant is koning' gaat hij in op het verzoek en zet het eten en drinken op een salontafel in de gang van het huis. Wanneer Michelle even wegloopt om geld te halen, ziet de koerier mensen seks hebben in een andere kamer.

Als de vrouw terugkomt begint ze hem te filmen, aldus het slachtoffer. Bijna tegelijkertijd wordt hij bij zijn geslachtsdeel gegrepen door Cato, die gekleed is 'in een soort sm-pakje'. Ze wrijft over het geslachtsdeel en balzak van de jongen en knijpt er in.