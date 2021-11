Overvallen op telefoonwinkels baart manager zorgen: "Had de overvalknop al in m'n hand"

"Echt verschikkelijk, in zo'n korte tijd en allemaal achter elkaar", zegt Maarten Blaauw, manager van The Phone House aan de Hoofddorpweg in Amsterdam. Blaauw maakt zich zorgen over de golf overvallen op belwinkels in de stad. De afgelopen drie weken werden maar liefst zes zaken overvallen. Zelf was hij een jaar geleden het slachtoffer van een overval op zijn zaak, hij werd toen met een vuurwapen op zijn hoofd geslagen.

NH - NH Nieuws

De golf aan overvallen begon drie weken geleden, op het Bijlmerplein. Twee mannen sloegen toe in de ochtend van 12 oktober bij een winkel van T-Mobile. Inmiddels staat de teller op zes. Waarom juist telefoonwinkels momenteel zo in trek zijn bij criminelen is, ook voor de politie , onduidelijk. Blaauw weet hoe het is om overvallen te worden. In oktober vorig jaar staan er opeens twee mannen met een vuurwapen in de zaak. Blaauw is achter aan het werk, hij hoort geschreeuw en ziet op camera's dat de winkel overvallen wordt.

Quote "Ik zag dat ze een klant en mijn collega hadden meegenomen onder schot, dus ik heb gelijk meegewerkt" Maarten Blaauw manager The Phone House

"In mijn ooghoek zag ik al iets geks gebeuren op de camera", zegt Blaauw over die bewuste dag dinsdag 6 oktober 2020. "Daarna hoorde ik een hoop herrie. Ik rende naar de overvalknop, daar drukte ik op en toen kwamen ze al naar achteren. Ik zag dat ze een klant en mijn collega hadden meegenomen onder schot, dus ik heb gelijk meegewerkt." Blaauw wordt naar de grond gewerkt en krijgt van een van de verdachten een klap op zijn hoofd met een vuurwapen. Ïk had een dikke bult en die collega heeft drie maanden thuisgezeten, het heeft dus een behoorlijke impact."

Slachtoffers overval telefoonwinkel kijken in de loop van een vuurwapen https://t.co/i0Lfo7PsJF pic.twitter.com/DG6sYJIRVg — AT5 (@AT5) December 2, 2020

Spotters Vorige week denkt Blaauw opnieuw overvallen te gaan worden als hij twee mannen verdacht langs de ruit van de winkel ziet lopen. "Je zag ze met schuine ogen de zaak in kijken of er een camera hing. Ik ben er 99% procemtzeker van dat ze aan het spotten waren. 'Daar gaan we weer', dacht ik. Ik had de overvalknop al in mijn hand, 112 in mijn andere hand, maar ze liepen gelukkig weg." Inmiddels is de maat vol. Telecomproviders en belwinkels in en om Amsterdam lieten vorige week weten hun voorraden uit de meeste winkels te halen omwille van de veiligheid van het personeel. Gistermiddag werd bekend dat KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile alle waardevolle smartphones uit hun Nederlandse winkels halen. Ook bij filialen van The Phone House in en rond de stad is niks te halen, de kluis is helemaal leeg. Klanten die een telefoon willen kopen ontvangen die in de meeste gevallen dezelfde dag nog thuis per koerier.