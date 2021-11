Is snorren voor bomleggers supermarkten ernstig?, dat is de vraag

Chaufferen voor bomleggers, maakt dat je medeplichtig aan de explosies? Dat is de vraag voor Antonio N. (27), de tweede verdachte van vandaag in een zitting over de explosies bij Poolse supermarkten. Het OM vindt dat de maatschappelijke impact zo groot is, dat N., ook na een half jaar nog gevangen moet blijven. N.'s advocaat vindt dat "de noodzaak is verbleekt", en dat "N. met twee ritjes bij vijf explosies een ini-mini rol heeft gehad". Zij vindt dat hij voorlopig op vrije voeten moet worden gesteld.

Al eerder was bekend dat N. de ritjes zou hebben verzorgd bij twee explosies bij Poolse supermarkten. Dat gebeurde twee nachten achter elkaar: op 8 december in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en op 9 december in Beverwijk. Dat ontkent hij ook niet. Wel ontkent hij van de aanslagen geweten te hebben.

Dat achtte de officier van justitie onwaarschijnlijk. Serginio S., van wie het OM vermoedt dat die een coördinerende rol heeft gehad, stuurde hem al op 6 november berichten. Ook moest hij twee nachten achter elkaar 'snorren', moest hij in die nachten steeds wachten op mensen die in- en uitstapten, waarbij in de tussentijd "onmisbare explosies" plaatsvonden.

"Het OM kan het wel roepen, maar niet onderbouwen", vond N.'s advocaat Manon Aalmoes. "Niemand zal het vreemd vinden als iemand die alleen maar chauffeur is geweest op vrije voeten wordt gesteld." Anderen hebben het bedacht en de bommen gelegd, N. heeft bij "slechts twee van de vijf explosies gereden", zo redeneert Aalmoes.

"Het past niet bij mij"

Ook N. zelf kwam even aan het woord. "Het is pijnlijk te horen van de officier dat ik bewust zoiets heb gedaan, dat past helemaal niet bij mij, niet om te doen, of te gaan plannen, snapt u? Niks in die richting."

Vandaag vielen enkele gelijkenissen op tussen de twee verdachten in de twee verschillende zittingen. Zowel Hyron A. als Antonio N. komen uit Amsterdam, en lijken mentaal kwetsbaar. Van A. moet als twintigjarige nog bepaald worden of hij als minderjarige berecht moeten worden. N. zegt altijd gewoond te hebben onder begeleiding.

Een andere schrijnende overeenkomst: zoals A. eerder vandaag al zei, is ook N. nooit betaald voor zijn diensten omtrent de supermarkten.