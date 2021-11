Actie voor 'stil' asfalt pakt goed uit: "Glazen staan niet meer te trillen in huis"

Een jaar geleden leek het erop dat Heemstede de portemonnee niet wilde trekken voor 'stil' asfalt op de Heemsteedse Dreef. Na protesten uit de buurt sloegen de bestuurders toch om en nu ligt er in ieder geval op een gedeelte van de drukke weg geluidsreducerend asfalt. Bewoner Maarten Klinkhamer: "De glaasjes staan nu niet meer te trillen in huis."

Op het stuk grofweg tussen de Postlaan en de Zandvaartkade is er geluidsreducerend asfalt gekomen. Op andere plekken is ook nieuw asfalt neergelegd, maar dan een mengsel dat slechts een klein beetje 'stiller' is dan normaal.

"Op deze locaties is geluidswerend asfalt niet geschikt omdat er veel kruisingen zijn en autoverkeer vaker afremt. Dit type asfalt slijt dan snel, verliest zijn functie en geeft dan juist meer geluid", zegt een gemeentewoordvoerder over waarom voor deze oplossing is gekozen.

Te kostbaar

De bewoners zijn er maar wat blij mee. Jarenlang was gezegd dat de drukke verbinding tussen Haarlem en Hoofddorp een nieuw geluidswerend wegdek zou krijgen. Te elfder ure bleken die plannen toch te kostbaar, vond de gemeente. En dat terwijl de omwonenden het toegenomen bandengeruis, de trillingen en het geluid van het gedateerde asfalt flink beu waren.

Fantastisch

Maar de protestactie van de buurt heeft geholpen. En de buren van de Dreef genieten van het nieuwe wegdek. "Het geluidsreducerende asfalt is fantastisch", reageert Maarten Klinkhamer. "Alleen al het gewone, nieuwe asfalt is een verademing. Daar trekken we al een fles wijn voor open, zo fijn is het nu. Geen trillingen, veel minder geluid. Het is een zegen. Voorheen viel het kalk uit mijn plafond door het verkeer. Nu is er nog niets gevallen."

Klinkhamer vindt dat de gemeente de zorgplicht wat betreft de belangrijke weg door Heemstede heeft verwaarloosd in het verleden. Maar de weg ligt er nu weer mooi bij. "Als je nu op andere wegen in Heemstede rijdt, voel en hoor je wat een verschil het is."