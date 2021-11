Mannen besluiten 'onder invloed van het nodige' op auto's te zitten in Den Helder

De mannen scholden de mensen die ze maanden van de auto's af te komen uit en gingen met ze in gevecht. De politie werd erbij gehaald en het tweetal werd aangehouden. Naast drie bekeuringen kregen ze ook een verbod om voor langere tijd in de horeca te komen.

De volgende avond bleken ze echter toch in een café te zitten. Daarop ging de politie nogmaals naar ze toe. Ze werden vastgezet in het politiebureau in Hoorn en werden gisteren gehoord. "De één verklaarde het niet eens te zijn met de ontzegging, omdat hij in zijn ogen vond dat hij niets had gedaan", zo schrijft de politie van Den Helder in een bericht op Facebook. "De ander gaf aan dat hij vond het verbod niet nodig was."

Beide mannen hebben een proces-verbaal gekregen.