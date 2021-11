Bewoonster Laura klaar met gedumpt straatafval: "Mijn kinderen spelen ermee"

Matrassen, tv's en glasscherven. Het is een veelvoorkomend straatbeeld op de Kievit in de Kersenboogerd. Bewoners dumpen massaal het zwerfvuil op straat en de kinderen uit de wijk spelen met de troep alsof het speelgoed is. Bewoonster Laura van Strien is er helemaal klaar mee en maakt zich grote zorgen om de veiligheid van haar kinderen Xaja (3), Donna (7) en Bailee (6). Ze roept daarom de bewoners op om verantwoordelijkheid te nemen.

De bewoonster begrijpt niet hoe haar medebewoners zo om kunnen gaan met de buurt. - Tom de Vos

"Het is echt een mentaliteitsprobleem", vertelt de bewoonster gefrustreerd. "Ik woon hier inmiddels al vier jaar en het is altijd al zo geweest. Mijn kinderen denken zelfs dat het afval speelgoed is en nemen het daarom vaak mee bij ons naar binnen." De bewoonster plaatste vorige week een oproep via sociale media. Daarin deelde ze haar irritatie en daarop werd flink gereageerd door medebewoners uit de wijk, die haar mening deelden. "Het is alleen jammer dat er nu niemand is op komen dagen", zucht Van Strien. "Het is voor mensen uit de buurt schijnbaar heel gemakkelijk om online de mond open te trekken, maar even fysiek ergens naartoe gaan om mij te ondersteunen blijkt té veel moeite..."

Quote "Denk alsjeblieft om de kinderen. Niet alleen mijn kinderen spelen hier, maar ook andermans kinderen. Het is gewoon gevaarlijk!" Laura van strien, bewoonster Kievit

Zelfs vlak naast de speeltuin, dat achter het huis gelegen ligt van de bewoonster, is een berg afval te vinden en dat terwijl haar kinderen daar vaak spelen. "Denk alsjeblieft om de kinderen. Niet alleen mijn kinderen spelen hier, maar ook andermans kinderen. Het is gewoon gevaarlijk!" Volgens Van Strien melden de bewoners het te weinig bij de gemeente. "De gemeente kan natuurlijk niet ruiken dat er afval ergens ligt", vervolgt ze. "Maar ik weet uit ervaring dat de gemeente echt wel komt, zolang je maar een melding ervan maakt."



Tekst gaat verder onder video:

011121_AFVALDEEL2 - NH Nieuws

Gemeente Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het dumpen van afval op meerdere plekken in het centrumgebied van de Kersenboogerd, waaronder de Kievit, gebeurt en een taai probleem is. "We halen op deze plek regelmatig afval weg, maar vaak ligt er kort daarna weer nieuw afval. Het is onbetaalbaar en qua capaciteit ook niet mogelijk om iedere dag extra rondes te maken om grofvuil te verwijderen. En als je dat te vaak doet, gaat hier ook een verkeerde boodschap vanuit: je kunt je afval op straat dumpen en de gemeente komt het wel weer halen." Het handhaven van gedumpt afval blijkt daarnaast erg lastig voor de gemeente omdat er vaak geen adresinformatie te vinden is. Hierdoor zijn overtreders niet aansprakelijk te stellen. De gemeente roept de bewoners op om zelf je troep op te ruimen 'of zorg dat het netjes wordt opgehaald'.