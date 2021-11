Verzorgingshuizen scherpen eigen regels aan en wachten op besluiten van kabinet

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt snel op en de branchevereniging van zorginstantie ActiZ maakt zich steeds meer zorgen over de beperkingen die in verpleeghuizen worden opgelegd in de strijd tegen het coronavirus. WEEFF/NH Nieuws belde met WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring om te vragen welke (extra) maatregelen zij hebben ingevoerd. Zo wordt op verschillende locaties in West-Friesland medewerkers en bezoekers geadviseerd om een mondmasker te dragen.

Omring

Het demissionaire kabinet geeft morgenavond een nieuwe persconferentie, waarin er hoogstwaarschijnlijk nieuwe, of terugkerende maatregelen worden aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Zo wordt de coronapas uitgebreid en keert ook de mondkapjesplicht terug, laten ingewijden weten aan de NOS. Ook bij verzorgingslocaties WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring zijn ze benieuwd welke besluiten Mark Rutte en Hugo de Jonge morgen aankondigen. Aparte regels per locatie Voor de WilgaerdenLeekerweideGroep geldt dat zij niet weten welke maatregelen het demissionaire kabinet gaat nemen tegen het coronavirus. "Wij wachten vooralsnog op de verandering van de RIVM-regels. Het wordt morgen evengoed een spannende dag", zegt woordvoerder Els Harder. Iedere aparte locatie binnen de Groep kan momenteel zelf bepalen of zij ervoor kiezen om strengere maatregelen te hanteren, zoals het dragen van een mondkapje of het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar. "Dat is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de cliënten op een locatie", legt Harder uit. "Als we per locatie kunnen zien dat het ergens te erg wordt, dan kunnen er wijzigingen worden toegepast." Harder weet niet exact op welke locaties deze regels al worden toegepast, maar vertelt aan de West-Friese redactie zat zij net bij locatie De Rustenburcht in Ursem vandaan komt, waar de regels eerder zijn aangescherpt. Omring Evenals bij de WilgaerdenLeekerweideGroep geeft ook Omring aan de redactie van WEEFF/ NH Nieuws aan dat zij de landelijke maatregelen van het kabinet volgen. "Net zoals bij anderen, zien we ook bij Omring het aantal positief geteste medewerkers en bewoners weer stijgen", valt er te lezen op hun website. "We willen uiteraard voorkomen dat er opnieuw mensen besmet raken en ziek worden." Daarom heeft Omring sinds vorige week besloten dat medewerkers op alle locaties een mondneusmasker moeten dragen. Dit wordt ook dringend geadviseerd aan vrijwilligers en aan bezoekers. Bewoners op de locaties hoeven geen maskers te dragen. Omring wil voorkomen dat afdelingen in quarantaine moeten en dat bewoners geen bezoek van hun dierbaren kunnen ontvangen. Net als haar collega Els Harder geeft Omring-woordvoerder Maureen Wijnschenk aan dat zij de persconferentie van morgenavond afwachten om te weten welke maatregelen het demissionaire kabinet gaat nemen.