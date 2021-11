Alkmaarders voorrang op woningmarkt? Als het aan deze partijen ligt wel

De initiatiefnemers van de motie noemen de huidige Alkmaarse woningmarkt 'overspannen'. "Er zijn zo'n 17.000 actieve woningzoekenden in Alkmaar en omgeving en dan hebben we het nog niet eens over de starters gehad", vertelt ChristenUnie-fractievoorzitter Ronald van Veen aan NH Nieuws.

Daarom doen ze donderdag tijdens de raadsvergadering het verzoek aan het college om bij nieuwbouwprojecten projectontwikkelaars uit te kiezen die voorrang geven aan Alkmaarse woningzoekenden, of woningzoekenden buiten de gemeente Alkmaar die een aantoonbare 'binding' hebben met de stad. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze in Alkmaar werken of in Alkmaar zijn opgegroeid en weer willen terugkeren. De partijen willen dat specifiek deze groep mensen de eerste zes weken van de verkoop van woningen de tijd krijgt om te reageren.

Niet in de wet

Het is een bijzonder moment om dit onderwerp aan te kaarten; afgelopen donderdag werd in Bergen nog een spoeddebat gehouden over woonbeloftes van wethouder Klaas Valkering. Hij liet in de gemeentelijke Doelgroepenverordening opnemen dat inwoners uit Bergen voorrang zouden krijgen bij de koop van een huis. Dit bleek onwettig en donderdag is dan ook een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend waar komende donderdag over wordt gestemd.

De constructie die ChristenUnie en BAS hebben bedacht, kan volgens Van Veen wel: "In Bergen hebben ze de voorrang voor eigen inwoners opgenomen in de wet, dat kan niet. Wij willen het niet wettelijk regelen, maar projectontwikkelaars in de arm nemen die hierop selecteren." In bijvoorbeeld de gemeente Ede gebeurt dit al, aldus de fractievoorzitter.

Regionale afspraken

Het plan van ChristenUnie en BAS druist wel in tegen regionale afspraken. Verschillende gemeenten uit de regio, waaronder Alkmaar, hebben met elkaar afgesproken hun woningmarkt niet 'op slot' te doen voor bewoners van andere gemeenten.

"Drie jaar geleden is vastgelegd dat de regio Alkmaar zich openstelt voor woningzoekenden uit de regio Amsterdam. Maar daar zat BAS als lokale partij toen al niet op te wachten", vertelt fractievoorzitter Ben Bijl. Hij vervolgt: "Niet alleen is er nu al een huizentekort, ook wordt de prijs van Alkmaarse huizen opgedreven door mensen uit Amsterdam die dik overbieden."

Tijdelijk

Of projectontwikkelaars aan dit plan mee willen werken, weten de partijen nog niet. Deze week wordt gebruikt om rondvraag te doen. "Makelaars reageren wel al positief", vertelt Bijl.

Volgens de BAS-fractievoorzitter is het plan niet 'voor altijd': "We moeten er de komende paar jaar voor zorgen dat er genoeg wordt gebouwd voor Alkmaarders, daarna stel ik mijn hart weer open voor iedereen."

Donderdag wordt de motie in stemming gebracht.