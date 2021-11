De Peiling: de coronapas moet verplicht worden op de werkvloer

De besmettingscijfers lopen op en morgenavond zal tijdens de persconferentie duidelijk worden welke maatregelen het demissionair kabinet daar tegen gaat nemen. Een mogelijkheid die op tafel ligt, is dat je straks een QR-code moet laten zien op je werk. Daarvoor is een wetswijziging nodig, zegt Hubert Bruls, omdat dit nog niet mag in Nederland.

De twee grootste belangenbehartigers voor het Nederlandse bedrijfsleven, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn voorstander van de coronapas op de werkvloer. Bij vakbond de FNV zijn ze het niet eens met Bruls. Vicevoorzitter Kitty de Jong zei tegen de NOS 'bloedchagrijnig te worden dat mensen die niet over de werkvloer gaan daar toch ineens een opvatting over denken te hebben'. De Jong: "Met welk mandaat zegt meneer Bruls dit soort dingen."

In Italië al van toepassing

In het programma Buitenhof zei Bruls dat hij vindt dat de huidige ontwikkeling van het coronavirus om stevigere maatregelen vraagt. Zo stelt hij ook voor om de anderhalvemeterregel weer in te voeren. Bruls respecteert dat mensen zich om principiële redenen niet willen vaccineren, maar vindt dat we de volksgezondheid op dit moment in het algemeen zwaarder moet wegen dan wat we er individueel van vinden.

In Italië moeten alle werknemers sinds 15 oktober een coronatoegangsbewijs laten zien. Het is voor zover bekend het enige land waar zo'n regel geldt.