Journalist met de dood bedreigd bij brand Aalsmeer: "Als je terugkomt, trap ik je dood"

Een 20-jarige (camera) journalist van VLN Nieuws is tijdens zijn werkzaamheden bij een brand in Aalsmeer met de dood bedreigd. Omstanders riepen: "Niet van iemand anders zijn ellende profiteren" en "als je terugkomt, trap ik je dood". Niezen legde de bedreigingen vast op camera.

Hij rent een paar honderd meter weg om de situatie te ontvluchten: "Ik kwam even later toch weer terug toen ik dacht dat de emoties wat minder waren. Toen heb ik mijn camera er weer bij gepakt. Daarop gingen de omstanders weer in de aanval", vertelt Niezen.

Laurens is camerajournalist bij Persbureau VLN Nieuws. Terwijl hij bij een brand in een schuur aan de Hornweg stond te filmen, wordt hij in eerste instantie door omstanders 'gevraagd' weg te gaan: "Niet van een andermans ellende genieten, moven!", schreeuwt een vrouw.

Peter ter Velde is projectleider Persveilig, een initiatief tussen het OM, de politie, de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Volgens hem is het niet voor niks dat het protocol in het leven is geroepen: "Protocol is protocol, daar kunnen ze niet zomaar vanaf wijken. Ik ken niet alle ins- en outs van het politieoptreden, maar ik ga het wel uitzoeken"

Volgens de politie was er niks op te merken aan het eigen handelen: "We zijn niet afgeweken van het protocol, want we hebben een aangifte ingepland. Ter plaatse lag onze prioritering bij de brand. Dat is de afweging die de collega's daar hebben gemaakt."

Laurens kan woensdag pas aangifte doen.