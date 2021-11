Steeds meer ongelukken met e-bikes, provincie werkt aan maatregelen

Het aantal ongelukken met e-bikes neemt steeds meer toe. Gisterochtend was het nog raak in Bovenkarspel toen een 85-jarige vrouw met haar elektrische fiets botste met een 59-jarige mountainbiker en overleed in het ziekenhuis. Vooral ouderen zijn het slachtoffer van ongelukken met een e-bike. De Provincie Noord-Holland nam eerder dit jaar al maatregelen, al mocht dat voor deze mevrouw niet baten.

Afgelopen april meldde de provincie dat het aantal verkeersdoden dermate was toegenomen dat het prioriteit werd om actie te ondernemen. Zo vielen er in 2019 in Noord-Holland nog 30 doden door een fietsongeluk en was dit in 2020 opgelopen tot 37.

Een derde van alle fietsdoden in Nederland verongelukte op de e-bike en dat beeld is vergelijkbaar voor Noord-Holland. In bijna driekwart van de dodelijke fietsongelukken ging het in 2020 om een 60-plusser, zo schreef de NOS eerder.

Nul slachtoffers

De provincie schrok zo van die cijfers dat ze als doel hebben gesteld om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen tot 0 in 2050. In een eerder interview met NH Nieuws vertelde gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie dat ze hiervoor concreet bezig zijn. "We willen samen met de gemeenten de onveilige plekken aanpakken. We zullen die met ingrepen veiliger gaan maken. Als je vindt dat je naar een slachtofferaantal van nul moet gaan, dan moet je hier elke dag mee bezig zijn."

