Vrouw (85) overleden na frontale fietsbotsing in Bovenkarspel

Een vrouw (85) is overleden na een frontale fietsbotsing met een mountainbiker gisterochtend. Dat heeft de politie op Twitter laten weten. Rond 10.15 uur fietsten de twee in het park op de Drechterlandseweg (N505) op elkaar in en daarbij kwam de mevrouw ernstig ten val. De man liep gekneusde ribben op.

De politie, drie ambulances en een traumahelikopter kwamen op het incident af. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later alsnog.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]