LIVE NH Sport met Jong Ajax - Telstar en Jong PSV - Jong AZ

Een extra uitzending van NH Sport vanavond. Telstar speelt op De Toekomst tegen Jong Ajax en Jong AZ neemt het in Eindhoven op tegen de beloften van PSV. Tussen 18.00 en 22.00 uur kun je beide duels live op je radio volgen.

Telstar staat aan het begin van een reeks moeilijke wedstrijden tegen onder meer Excelsior, De Graafschap en ADO Den Haag. Ook het uitduel tegen Jong Ajax is pittig. De ploeg van trainer John Heitinga boekt de laatste weken goede resultaten is daardoor in de eerste divisie opgeklommen naar de zesde plaats.

De prestaties van Telstar zijn grillig te noemen. De Velsenaren vinden zichzelf terug op de twaalfde plaats, maar het verschil met Jong Ajax is slechts drie punten. Grote vraag is wie trainer Andries Jonker vanavond onder de lat zet.

